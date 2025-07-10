Президент Лиона рассказала о том, как клуб избежал понижения в классе

В среду днем стало известно, что апелляция "Лиона" к финансовому контролирующему органу французского футбола DNCG была удовлетворена – решение о понижении клуба в Лигу 2 было отменено.

После этой новости "Лион" провел пресс-конференцию с участием новоназначенного президента Мишель Канг, которая рассказала, как клубу удалось избежать вылета из Лиги 1.

"Речь шла о доступных денежных потоках, новых взносах ликвидности и гарантиях на случай, если наши денежные потоки станут отрицательными. По всем трем пунктам мы выполнили их требования", – сказала Канг.

Напомним, что Канг стала президентом "Лиона" после того, как Джон Текстор ушел в отставку со всех руководящих должностей.

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