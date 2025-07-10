Янник Синнер – после выхода в полуфинал на Уимблдоне: “Я еще никогда не побеждал Джоковича на Уимблдоне, так что это будет очень сложный вызов”

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился своими мыслями после победы над Беном Шелтоном в четвертьфинале Уимблдона



Янник Синнер во второй раз в карьере добрался до полуфинала Уимблдона одолев 10-ю ракетку мира Бена Шелтона со счетом 7:6(2), 6:4, 6:4. Итальянец в седьмой раз сыграет на этой стадии на турнирах серии Grand Slam и в пятый раз попытается пробиться в финал. 23-летний Синнер стал самым молодым теннисистом с 2009 года, который доходил до полуфинала на четырех «мэйджорах» подряд. В последний раз такое достижение демонстрировал Рафаэль Надаль. В следующем круге Янник сыграет с Новаком Джоковичем, которого победил в прошлом месяце в полуфинале Ролан Гаррос.

– Янник, вы, наверное, очень довольны сегодняшним матчем.

– Да, я очень счастлив. Это был сложный матч, я это знал еще до начала. Старался играть стабильно, хорошо отыгрывать свои геймы на подаче и искать шансы на приеме. Очень доволен сегодняшней игрой.

– Когда вы поняли, что сможете сегодня играть?

– Вчера я тренировался 20 минут без подачи и не бил на все 100%. Но я всегда стараюсь настроить себя на то, чтобы хотя бы выйти на корт и попробовать. На разминке сегодня я имел достаточно хорошие ощущения. Вчера также понял, что должен быть готов ментально. Я настроил себя, что сегодня буду играть. Поэтому не было большого сомнения, выйду ли на матч. Вопрос был лишь в том, сколько процентов готовности я буду иметь. И сегодня этот процент был очень высоким, поэтому я доволен.

– Вы говорили на корте о том, как привыкали к большим аренам. Ваш оппонент, Бен Шелтон, уже несколько раз проигрывал вам и Алькарасу на таких стадиях. Насколько для вас было важно именно психологически привыкнуть к этим условиям, и насколько это просто вопрос прогресса как теннисиста?

– Это сложный вопрос. Я не знаю. Дело не только в том, на каком корте ты играешь, а в том, на какой стадии. Четвертьфиналы “мэйджоров” – это одно, полуфиналы – совсем другое, а финалы – еще более особенные. Ты это чувствуешь даже до начала – во время выхода на корт, на разминке, когда пытаешься поймать правильные ощущения.

Иногда играть против таких игроков, как Бен, тоже непросто. Он очень молодой, имеет мощную подачу. Сложно против него играть – кажется, что имеешь шанс, а потом он подает 140 миль в час по линии, и ты не можешь даже принять эту подачу. Так что это и психологический вопрос. Я всегда говорю, что теннис – это ментальная игра. Думаю, это сочетание опыта, адаптации к важным моментам и, конечно, самое основное – совершенствование как игрока.

– В предыдущем матче вы поскользнулись в месте, где трава еще не такая вытоптанная, как на задней линии. Когда Уимблдон доходит до второй половины, разница между покрытием на средней линии и по бокам становится большой. Как вы с этим справляетесь? Легче двигаться по уже вытоптанному участку, чем по местам, где трава более свежая?

– Здесь опять же работает опыт. Когда корт уже сильно вытоптан, и видно землю, то передвигаться легче. Но есть участки, где осталась желтая трава – когда жарко, мяч летит очень быстро. И есть участки с почти новой травой – по ним нужно двигаться иначе.

Сегодня, например, я играл в совершенно новой обуви – для лучшего сцепления. Даже на тренировках в ней не играл, что на других покрытиях я себе не позволяю. На траве самое важное – это иметь хорошее сцепление с кортом. Нужно к этому привыкать.



– Вы уже выиграли US Open и Australian Open. Придаете ли вы еще большее значение победе на Уимблдоне, потому что это был бы ваш первый крупный титул не на хардовых покрытиях?

– Да, конечно. Всегда хочется победить на турнирах, которые ты еще не выигрывал, на разных покрытиях. Но в то же время я пытаюсь лучше понять, каким игроком я являюсь на траве, каким я являюсь на грунте.

После прошлого года, как я играл на грунте, и этого года – я считаю, что вырос как игрок. Надеюсь, что то же самое могу сделать и на траве, понимая и веря, что я стал лучше, как теннисист на этом покрытии.

Я еще не выиграл, так что хочу этого еще больше. Но это не работает автоматически. У тебя всегда есть один соперник в конкретный момент. Надеюсь, в следующем матче смогу показать хороший теннис. Если нет – то победить будет невозможно. Просто стараюсь получать удовольствие и играть с улыбкой.

– В следующем матче вы сыграете с Новаком. Как бы вы оценили предстоящий матч?

– Мы хорошо знаем друг друга с Новаком, потому что играли уже много раз. Поэтому мы понимаем, что работает, а что нет. Но я еще никогда не побеждал его здесь, на Уимблдоне, так что это будет очень, очень сложный вызов. Завтра у меня есть день, чтобы подготовиться, отдохнуть – найти правильный баланс – и, надеюсь, быть готовым в пятницу.

– Насколько вы отличаетесь от себя с 2023 года? Чувствуете, что стали другим в плане уверенности и игры?

– Да, безусловно. С тех пор многое изменилось. Перед матчами я чувствую себя спокойнее, увереннее. Но при этом понимаю, что нужно продолжать работать и держать себя в тонусе, потому что появляются новые игроки. Новое поколение растет, Новак до сих пор здесь, Карлос, многие другие. Работа никогда не прекращается. И это вдохновляет. Но да, я верю, что я другой игрок и другой человек. Надеюсь, могу сказать, что стал более зрелым.



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