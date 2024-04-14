Кубок Билли Джин Кинг. Сборная США уверенно прошла Бельгию, Германия победила Бразилию

Итоги заключительного игрового дня в Квалификации командного турнира
Квалификация • 12-13 апреля
БРАЗИЛИЯ 1-3 ГЕРМАНИЯ
Беатрис Аддад Мая — Лаура Зигемунд 4:6, 2:6
Лаура Пигосси — Татьяна Мария 6:2, 4:6, 4:6
Беатрис Аддад Мая — Анна-Лена Фридсам 5:7, 6:0, 6:1
Каролина Алвес — Лаура Зигемунд 1:6, 6:2, 3:6
США 4-0 БЕЛЬГИЯ
Джессика Пегула — София Костулас 4:6, 6:2, 6:3
Эмма Наварро — Ханне Вандевинкел 4:6, 6:4, 6:3
Джессика Пегула — Ханне Вандевинкел 6:2, 6:0
Кэролайн Доулхайд/Тэйлор Таунсенд — Мари Бенуа/Кимберли Циммерманн 6:3, 6:1
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