Кубок Билли Джин Кинг. Сборная США уверенно прошла Бельгию, Германия победила Бразилию

Итоги заключительного игрового дня в Квалификации командного турнира

Квалификация • 12-13 апреля

БРАЗИЛИЯ 1-3 ГЕРМАНИЯ

Беатрис Аддад Мая — Лаура Зигемунд 4:6, 2:6

Лаура Пигосси — Татьяна Мария 6:2, 4:6, 4:6

Беатрис Аддад Мая — Анна-Лена Фридсам 5:7, 6:0, 6:1

Каролина Алвес — Лаура Зигемунд 1:6, 6:2, 3:6

США 4-0 БЕЛЬГИЯ

Джессика Пегула — София Костулас 4:6, 6:2, 6:3

Эмма Наварро — Ханне Вандевинкел 4:6, 6:4, 6:3

Джессика Пегула — Ханне Вандевинкел 6:2, 6:0

Кэролайн Доулхайд/Тэйлор Таунсенд — Мари Бенуа/Кимберли Циммерманн 6:3, 6:1

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