Тара Мур – о своей дисквалификации: “Антидопинговая система сломана. Я – лучшее доказательство этого”

Британская теннисистка прокомментировала свою четырехлетнюю дисквалификацию после решения CAS



Тара Мур, которая выступает преимущественно в парном разряде, обнародовала эмоциональное обращение после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал апелляцию Международного агентства по добросовестности в теннисе (ITIA) и утвердил ее четырехлетнюю дисквалификацию.

В апреле 2022 года допинг-тест Мур на турнире в Колумбии выявил наличие анаболических стероидов – нандролона и болденона. В декабре 2023 года Независимый трибунал признал теннисистку невиновной, придя к выводу, что положительный результат анализа мог быть следствием употребления загрязненного мяса.

Мур вернулась на корт в апреле прошлого года и играла на турнирах до июня этого сезона, за этот период трижды дойдя до финалов в парном разряде на турнирах ITF и выиграв один титул.

Но в марте ITIA обжаловала это решение, и CAS большинством голосов постановил, что спортсменка не смогла доказать, что положительный результат анализа был следствием употребления загрязненного мяса.

После длительной паузы Мур выступила с комментарием:

“Быть невиновной и иметь необходимость это доказывать – невероятно изнурительно. Сначала ты пытаешься понять, что означают все эти вещества. Затем – как и почему они попали в твой организм. Если ты действительно невиновна, ты не узнаешь этого сразу. Надо вспомнить все, что ты делала, и исключить невозможное, пока не останется что-то, что может быть ответом. Но даже в этот момент ты уже априори виновна и должна бороться за свою жизнь против системы, которая имеет больше денег и ресурсов, чем ты.

За эти три с половиной года я сломалась во многих смыслах. Меня смогли собрать обратно только мои родные. Я стала совсем другим человеком. Мне не нужен приговор, чтобы знать, что я невиновна. Я знаю свою честность. Думаю, каждый может увидеть, насколько субъективным был этот процесс.

Я была беззащитной, как подопытный кролик. У меня была жизнь, и ее забрали. Ее забрали те, кто должен был поступать правильно. Возможно, они лишили меня борьбы на корте, но эта битва еще не завершена – ни для меня, ни для тех, кто окажется на моем месте.

Антидопинговая система сломана. Я – лучшее доказательство этого. Ее нужно исправить. Не для меня – для меня уже поздно. А для будущих игроков. Когда придет время – я скажу больше”.

Ранее 32-летняя британка занимала 77-е место в мировом парном рейтинге. Ее дисквалификация будет действовать до начала 2028 года.



btu.org.ua