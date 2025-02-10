Рейтинг ATP. Овчаренко дебютирует в топ-300, Сачко и Урсу ухудшили свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Александр Овчаренко после дебютного четвертьфинала на “челленджере” обновил свой личный рекорд и впервые вошел в число 300-х сильнейших теннисистов, поднявшись на 296-е место (+15).

Виталий Сачко потерял четыре строчки и на этой неделе занимает 388-е место в рейтинге АТР. На грани выбывания из топ-400 оказался Вадим Урсу, который на этой неделе занимает 398-е место (-5).

На пятое место в национальном рейтинге поднялся Юрий Джавакян, который начинает игровую неделю на 497-й строчке (+9).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 113-е место (-5). Виталий Сачко опустился на 206-е место (-2) в парном рейтинге АТР, а Владислав Манафов поднялся на 275-е место (+6).

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Фото: ФТУ.

btu.org.ua