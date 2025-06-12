Илкли. Снигур в упорной борьбе уступила в матче второго круга

Дарья Снигур завершила выступление на турнире WTA 125 в Великобритании
Илкли, Великобритания • 9-15 июня • трава • $168,100
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Талия Гибсон (Австралия) 5:7, 6:7(3)
В первом сете Снигур смогла совершить камбэк, проигрывая со счетом 0:5, и отыграла четыре сетбола Гибсон, но следующие два гейма остались в активе соперницы. Во втором сете украинка уступала 3:5, снова сравняла счет, но не смогла перевести игру в решающий сет.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua