Илкли. Снигур в упорной борьбе уступила в матче второго круга

Дарья Снигур завершила выступление на турнире WTA 125 в Великобритании



Илкли, Великобритания • 9-15 июня • трава • $168,100

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Талия Гибсон (Австралия) 5:7, 6:7(3)

В первом сете Снигур смогла совершить камбэк, проигрывая со счетом 0:5, и отыграла четыре сетбола Гибсон, но следующие два гейма остались в активе соперницы. Во втором сете украинка уступала 3:5, снова сравняла счет, но не смогла перевести игру в решающий сет.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua