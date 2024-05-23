Женева. Джокович одержал юбилейную победу в свой День рождения, Фритц и Шелтон проиграли во втором круге

Результаты матчей второго круга на турнире АТР 250 в Швейцарии

Женева, Швейцария • 19-25 мая • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Николас Ярри (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1/WC) — Янник Ханфманн (Германия) 6:3, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, WC) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 6) 7:6(7), 3:3 прерван из-за дождя

Алекс Микельсен (США) — Тэйлор Фритц (США, 3) 6:4, 4:6, 7:5

Томаш Махач (Чехия) — Николас Морено де Альборан (США, Q) 4:6, 7:5, 6:0

Александр Шевченко (Казахстан) — Эмил Руусувуори (Финляндия) отказ

Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США, 4) 4:6, 7:6(1), 6:2

Себастиан Баэс (Аргентина, 5) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 6:0

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Себастьян Офнер (Австрия, Q) 4:6, 6:2, 6:2

Новак Джокович впервые за последний год провел матч на турнире АТР 250. Сербский теннисист вышел на корт в свой 37-й День рождения и одержал 1100-ю победу в карьере. Джокович третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале (Australian Open, Монте-Карло) и за выход в полуфинал сразится с победителем матча Денис Шаповалов — Таллон Грикспор, которые доиграют свой поединок сегодня.

Алекс Микельсен второй раз в карьере победил соперника из топ-20 и впервые сыграет в четвертьфинале турнира АТР на грунте. Следующим соперником американца станет чех Томаш Махач.

Каспер Рууд седьмой раз в сезоне дошел до четвертьфинала и будет бороться за свой шестой полуфинал на турнирах АТР. Следующий матч седьмой номер рейтинга АТР проведет против Себастиана Баэса, которого дважды обыграл на грунте в прошлом году (Гамбург, Эшторил).

Все результаты игрового дня на турнирах ATP и WTA в нашем Telegram-канале

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua