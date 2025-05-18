Монастир (W15). Лазаренко стала призером турнира ITF в одиночном и парном разрядах

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко стала призером турнира ITF W15 в Тунисе в двух разрядах



В финале одиночного турнира Катерина Лазаренко (№847 WTA), посеянная под седьмым номером, уступила первой ракетке соревнований Элле Макдональд (№376 WTA) из Великобритании – 3:6, 2:6. Украинка допустила три двойные ошибки, проиграла четыре подачи и сделала один брейк. Поединок продолжался чуть более 1,5 часов.

Для 20-летней Лазаренко это был второй финал на турнирах ITF в одиночном разряде, в котором она боролась за свой дебютный трофей.

Днем ранее, Катерина Лазаренко и Ламис Альхуссейн Адбель Азиз из Египта стали призерами турнира в парном разряде, уступив в решающем поединке американской паре Анника Пеничкова/Кристина Пеничкова – 5:7, 2:6. Лазаренко второй раз в сезоне (и в карьере) сыграла в парном финале и второй раз потерпела поражение.



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