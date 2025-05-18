Серия А. Болонья не выйдет в Лигу Чемпионов, Эмполи Коваленко остается в зоне вылета

Впервые с 2010-го года так много матчей Серии А – девять – были назначены на одно и то же время. Причем тогда причиной был тур посреди недели. Ныне – турнирная ситуация. Во всех девяти матчах, начавшихся 18-го мая 2025-го года в 21:45 по Киеву, существовала реальная интрига – в борьбе за Скудетто, различные Еврокубковые места, против вылета.
В этой статье – отчет о матче между претендентами на Еврокубки. "Фиорентина" и "Болонья" даже сохраняли небольшие шансы на попадание в Лигу Чемпионов. А также – о четырех матчах высокой важности в борьбе против вылета.
Cерия А. 37-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" – "Болонья" 3:2
Голы: Паризи 13, Ричардсон 67, Кен 84 – Даллинга 61, Орсолини 79
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Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" – "Венеция" 3:0
Голы: Мина 11, Пикколи 41, Дейола 71
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Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" – "Торино" 1:0
Голы: Рамадани 46
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Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"
"Монца" – "Эмполи" 1:3
Голы: Биринделли 30 – Коломбо 49, Вити 51, Пицциньякко 59 (автогол)
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Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" – "Комо" 1:1
Голы: Лазович 69 – Какере 29