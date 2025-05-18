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Футбол

Серия А. Болонья не выйдет в Лигу Чемпионов, Эмполи Коваленко остается в зоне вылета

Серия А. Болонья не выйдет в Лигу Чемпионов, Эмполи Коваленко остается в зоне вылета

    • Впервые с 2010-го года так много матчей Серии А – девять – были назначены на одно и то же время. Причем тогда причиной был тур посреди недели. Ныне – турнирная ситуация. Во всех девяти матчах, начавшихся 18-го мая 2025-го года в 21:45 по Киеву, существовала реальная интрига – в борьбе за Скудетто, различные Еврокубковые места, против вылета.

    В этой статье – отчет о матче между претендентами на Еврокубки. "Фиорентина" и "Болонья" даже сохраняли небольшие шансы на попадание в Лигу Чемпионов. А также – о четырех матчах высокой важности в борьбе против вылета.

    Cерия А. 37-й тур

    Флоренция. "Артемио Франки"

    "Фиорентина" – "Болонья" 3:2

    Голы: Паризи 13, Ричардсон 67, Кен 84 – Даллинга 61, Орсолини 79

    ===========

    Кальяри. "Унипол Домус"

    "Кальяри" – "Венеция" 3:0

    Голы: Мина 11, Пикколи 41, Дейола 71

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    Лечче. "Виа Дель Маре"

    "Лечче" – "Торино" 1:0

    Голы: Рамадани 46

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    Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

    "Монца" – "Эмполи" 1:3

    Голы: Биринделли 30 – Коломбо 49, Вити 51, Пицциньякко 59 (автогол)

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    Верона. "Маркантонио Бентегоди"

    "Эллас Верона" – "Комо" 1:1

    Голы: Лазович 69 – Какере 29

    www.ua-football.com

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