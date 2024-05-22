Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о дружбе с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским.

«Он мой лучший друг в хоккее. Прежде всего он невероятный парень, замечательный человек. Мы можем говорить обо всем целый день и можем говорить друг другу что угодно. Некоторые люди говорят о нескольких вещях, но с ним мы можем говорить обо всем», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

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Панарин и Бобровский вместе выступали за «Коламбус» с 2017 по 2019 год. После этого форвард перешел в «Рейнджерс», а голкипер — во «Флориду».

«Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли встретятся с «Флоридой». Первый матч серии пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.

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