Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран хевивейта Дерек Чисора (34-13, 23 KO) прокомментировал бой между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом дивизионе.

«Я наслаждался этим боем и считаю, что результат мегафайта закономерен. Александр Усик работал лучше. По моим подсчетам Тайсон выиграл половину боя, но он многое потерял, когда оказался в нокдауне в девятом раунде», – отметил Чисора.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua