ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной день группового этапа.

Сборная Латвии довольно неожиданно спокойно обыграла Словакию со счетом 5:1 и продолжает борьбу за топ-4 и выход в четвертьфинал.

Латвия как раз занимает 4-е место с 9 очками, опережая Австрию и Словакию (по 7) за тур до конца. В последнем туре Латвия как раз сыграет против Австрии.

В группе B Швейцария разгромила Венгрию 10:0 и лидирует с 16 очками, опережая Чехию и США, у которых по 14 пунктов.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Словакия – Латвия 1:5

Шайбы: 02:44 Эгле (Андерсонс, Якш) – 0:1, 09:16 Цедерле (Такач, Снажко) – 1:1, 21:31 Локмелис (Тралмакс) – 1:2, 25:52 Букартш – 1:3, 34:29 Андерсонс (Лавинс, Эгле) – 1:4, 56:22 Абольш -1:5

Вратари: Главай – Гудлевскис

Группа B

Венгрия – Швейцария 0:10

Шайбы: 05:44 Амбюль (Мозер) – 0:1, 08:25 Майер – 0:2, 31:57 Эгли (Глаусер, Фиала) – 0:3, 32:24 Майер (Мой, Фиала) – 0:4, 35:21 Мозер (Майер) – 0:5, 50:03 Эгли (Мозер, Майер) – 0:6, 50:51 Амбюль (Шмид, Марти) – 0:7, 54:49 Клаусер (Ягер) – 0:8, 58:53 Амбюль (Фора, Мозер) – 0:9, 59:20 Фиала (Мой, Марти) – 0:10

Вратари: Вай – Дженони

sport.ua