Карлос Алькарас – о победе над Янником Синнером в финале “Мастерса: “Я снова нашел правильный путь и очень горжусь этим”

Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над лидером рейтинга АТР Янником Синнером в финале турнира АТР 1000 в Риме



– Вы чувствуете, что сегодняшний матч был вашим лучшим за эти две недели в Риме?

– Да, пожалуй. Думаю, сегодня мы оба показали очень высокий уровень, особенно в первом сете. Он был действительно напряженным, я отыграл два сетбола. Я знал еще до начала, что матчи против Янника всегда очень тактические. Сегодня я очень хорошо стартовал. И с тактической точки зрения от начала и до последнего мяча я не терял концентрации, и для меня это хорошо. Я уже провел немало матчей против Янника на разных покрытиях, я знаю, как нужно против него играть.

Как я уже говорил, каждый матч против Янника – это всегда тактическая борьба. Я должен быть готовым и четко мыслить в каждом розыгрыше, знать, что нужно делать, даже если ошибаюсь – продолжать в том же духе. Я с самого начала знал, что должен делать, и придерживался этой стратегии на протяжении всего матча. Да, пожалуй, это один из лучших моих матчей на этом турнире как по уровню игры, так и по стабильности на протяжении всего поединка. Я действительно горжусь этим.

– Янник в своем первом турнире после паузы очень сильно давил на вас в первом сете, имел сетболы. Как вы думаете, если вы снова встретитесь в Париже, сможет ли он быть еще ближе?

– Да, я знаю, что первый турнир после долгого перерыва всегда очень сложный. Я могу только представить, как это трудно для него, потому что сам никогда не был в такой ситуации. Я бы солгал, если бы сказал, что понимаю, как это – быть в хорошей форме физически, но не иметь возможности играть. То, как он играл на этом турнире после трех месяцев без матчей – это невероятно. То, что он сделал, впечатляет. Это заслуживает уважения. Я абсолютно уверен, что он будет только прибавлять. Эта неделя тренировок пойдет ему на пользу.

Если он начнет побеждать в Париже, будет двигаться дальше, то и чувствовать себя еще лучше. Он будет опасным. Действительно опасным игроком в Париже. Мы, очевидно, будем в разных частях сетки, так что увидим. Но я уверен, что он будет чувствовать себя намного лучше на Ролан Гаррос. Он – один из лучших игроков в мире. То, что он был вне тура три месяца, ничего не меняет. На каждом турнире он играет на самом высоком уровне. Статистика говорит сама за себя, он выигрывает почти каждый матч. Именно поэтому я еще больше сосредоточен, когда играю против него. Если я не покажу максимум, 10 из 10, то победить его будет невозможно. Поэтому я всегда особенно сосредоточен перед матчами с ним, чувствую другой настрой, чем перед другими соперниками. И, думаю, для остальных игроков это тоже – встреча с Янником чувствуется иначе. У него есть определенная аура. Когда видишь его на другой стороне корта – это что-то другое.



– Янник недавно сказал, что во время трехмесячной паузы некоторые игроки звонили ему, хотя он не ожидал этого, а некоторые – нет, хотя он ожидал. Вы думаете, что он имел в виду вас? Вы, кажется, говорили, что не звонили ему.

– Я сам не был в такой ситуации, поэтому я не понимаю, что именно он чувствовал, но я могу понять, что он удивился, что кто-то позвонил, кто-то нет. Я ему не звонил, мы не общались в те три месяца. Это не потому, что я был с ним не согласен или что-то подобное. Просто я был в своих эмоциях, в собственных переживаниях. Честно, я понимаю, почему он удивился, что кое-кто с ним не связался. Он имеет полное право такое сказать. А имел ли он в виду меня – я не знаю.

– В начале турнира в Монте-Карло вы говорили о сложном психологическом состоянии, о необходимости перезагрузиться. С тех пор вы выиграли оба Мастерса, в которых участвовали. Какой вывод вы сделали для себя?

– Если честно, чувство, которое я испытываю сейчас, совсем другое, чем то, что было, скажем, перед Майами или до тех турниров. Сейчас я подхожу к каждому матчу совсем иначе, и я очень горжусь этим. Я снова нашел правильный путь. В определенные моменты матчей я чувствую себя совсем иначе. Раньше я был очень нервный, не мог справляться с этим так, как сейчас. Мое внимание было сосредоточено на других вещах: о том, чтобы показать результаты, что я должен выиграть. Сейчас мой фокус изменился и я думаю совсем о другом: о том, чтобы просто быть счастливым, гордиться тем, что переживаю эти моменты. Думаю, это и есть правильный путь. Я чувствую себя прекрасно, действительно прекрасно.



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