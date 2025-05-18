Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд и Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон вспомнил противостояние против Эвандера Холифилда и высказался о своем бывшем сопернике.

«Он ударил меня [в глаз]. Я жаловался на это в первом бою. Послушайте, Холифилд не такой и великий воин, каким он себя считает! Я дрался с ним, видя лишь на один глаз, ему не засчитали нарушений», – сказал Тайсон.

В 1997 году Майк откусил Холифилду кусок уха и бой закончился победой Эвандера после дисквалификации Тайсона.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua