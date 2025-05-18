Ла Лига. Барселона – Вильярреал 2:3. Обзор матча

Гости открыли счет в дебюте встречи. К перерыву каталонцы ответили дважды, но во втором тайме уже валенсийцы оформили камбэк. Все 3 удара в створ от "подводной лодки" оказались результативными.
Подопечные Флика могут позволить себе поражение – у них досрочное чемпионство. Соперник отстоял 5-ю позицию и путевку в ЛЧ.
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Ла Лига. 37 тур
Эстадио Олимпико (Барселона), 49 558 зрителей
Барселона – Вильярреал 2:3
Голы: Ямаль, 38, Лопес, 45+5 – Перес, 4, Комесанья, 50, Бьюкенен, 80