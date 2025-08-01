Свитолина против Калинской: прогноз на матч WTA 1000

2 августа в 02:30 по киевскому времени состоится поединок между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 13) и россиянкой Анной Калинской (WTA 31) в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале. Трансляцию будет проводить платформа wtatv.com. Этот матч обещает быть захватывающим, и в нем будет решаться, кто продолжит борьбу за титул на одном из самых престижных турниров сезона. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Элина Свитолина: стабильность и уверенность

Элина Свитолина демонстрирует стабильную игру в этом сезоне. Несмотря на поражения от теннисисток высокого уровня, украинка продолжает показывать отличные результаты и находится на пороге топ-10 мирового рейтинга. Ей 30 лет, и основной её целью по-прежнему остается победа на турнире Большого шлема.

В Монреале Свитолина начала свой путь со второго круга, где уверенно одержала победу над Рахимовой (7:5, 6:2). Первый сет был непростым: Элина вела 5:1, но позволила сопернице немного сократить отставание, однако все же довела игру до победы. На харде у Свитолиной 12 побед в 18 матчах, и с её опытом и стабильностью она вполне способна зайти далеко на таком турнире.

Анна Калинская: возвращение к форме

Анна Калинская, начав сезон на 14-м месте в мировом рейтинге, уже успела потерять 17 позиций. Несмотря на внимание прессы к её отношениям с Янником Синнером, отношения с первой ракеткой мира в мужском разряде закончились, и сейчас весь фокус на её игре. На корте Анна не может похвастаться яркими результатами, однако в августе она добралась до финала турнира в Вашингтоне, где проиграла Лейле Фернандес (1:6, 2:6).

В Монреале Калинская провела два тяжелых матча. Сначала она победила американку Энн Ли в трех сетах (7:6, 0:6, 6:3), а затем в напряженном поединке одолела Элизе Мертенс (1:6, 7:6, 6:2). Учитывая её плотный график, восстановление перед встречей с такой сильной соперницей, как Свитолина, будет непростым.

Личные встречи: преимущество у Свитолиной

Что касается личных встреч, то здесь явное преимущество на стороне Свитолиной: она ведет 2:0. В последний раз теннисистки встречались в этом году в Дубае, где Свитолина уверенно победила (6:1, 6:2), взяв всего три гейма у Калинской.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму, высокий рейтинг и предыдущие победы, Свитолина справедливо считается фаворитом предстоящего матча. Она обладает преимуществом в очных встречах, а также более стабильна в своих выступлениях, что делает её фаворитом этого поединка.

Напоминаем, мы также писали о том, что Ястремская обыграла 11-ю ракетку мира.