Мадрид. Меншик обыграл Шелтона и продолжил победную серию на “Мастерсах”, Фритц выиграл 300-й матч на турнирах ATP

Итоги пятого игрового дня на “Мастерсе” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – Франсиско Комесанья (Аргентина) 6:4, 6:4

Якуб Меншик (Чехия, 22) – Бен Шелтон (США, 12) 6:1, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 3) – Бенжамен Бонзи (Франция) 4:6, 7:5 отказ

Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Себастьян Корда (США, 23) 6:3, 6:3

Даниил Медведев (-, 9) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) 6:2, 6:2

• Зверев за три часа победил Давидовича Фокину, Рублев проиграл Бублику и покинет топ-10 мирового рейтинга

• Якуб Меншик второй раз в сезоне победил Бена Шелтона и вышел вперед в их личном противостоянии (2-1). Чешский теннисист, выигравший титул на “Мастерсе” в Майами, одержал девятую победу подряд на турнирах этой категории и впервые прошел в 1/8 финала на соревнованиях в Мадриде. Дальше Меншик сыграет против казахстанца Александра Бублика, которого победил в этом году в Роттердаме (общий счет их противостояния равный: 1-1).

• Тэйлор Фритц выиграл 300-й матч на уровне АТР в карьере и стал первым американским игроком, рожденным в 90-х или позже, кому удалось добраться до этой отметки. Фритц третий год подряд сыграет в 1/8 финала на турнире в Мадриде и за место в четвертьфинале поборется с с норвежцем Каспером Руудом. Тэйлор уступает Рууду 1-2 в их очном противостоянии, но выиграл их последний поединок на US Open-2024.

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