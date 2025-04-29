Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию

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Сборная Украины по хоккею провела второй матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A. Соперником стала сборная Италии, один из фаворитов на повышение в классе.

Италия серьезно готовится к домашней Олимпиаде-2026, а тренером итальянцев является Юкка Ялонен, который привел сборную Финляндии к победе на ОИ-2022.

Встреча завершилась со счетом 3:2 по буллитам в пользу сборной Украины.

Стоит сказать, что у сборной Украины было минимальное количество времени на восстановление после поражения 3:4 по буллитам от Великобритании. Игра завершилась вчера в 18:30, а уже сегодня в 12:30 начался следующий поединок. У Италии было на несколько часов больше для восстановления.

Наставник Дмитрий Христич дал отдохнуть 18-летнему вратарю Александру Левшину и выпустил опытного Богдана Дьяченко.

В первом периоде Италия владела инициативой, а гол забили украинцы. Сборная действовала вторым номером и вполне могла забивать раньше, но Виталий Лялька попал в штангу. Однако под конец 20-минутки Трахт и Фадеев хорошо поборолись в зоне соперника, что позволило Денискину с близкой дистанции переправить шайбу в ворота. В целом, команде удались последние минуты периода, жаль, что подвела реализация.

К сожалению, на старте второго периода арбитры не засчитали гол Украины в большинстве. Денискин сфолил против вратаря за мгновение до броска. При этом арбитр после просмотра видео показал, что засчитал гол, а потом отменил (ошибся жестом). Странный момент, хотя Денискин действительно зацепил итальянского кипера. Жаль, потому что украинцы раскатали красивую комбинацию.

Непростой психологический момент, но после этого Украина сумела отбиться в меньшинстве. Италия все же сравняла и продолжала давить, однако уже под финал периода Украина снова вышла вперед. Нужно отметить настойчивость Захарова, который хорошо поработал за воротами соперника и броском от вратаря сделал счет 2:1.

На старте третьего периода Фадеев перед воротами не использовал грубую ошибку соперника, а в ответ Италия сравняла результат.

До конца основного времени команды больше не забивали, хотя имели свои шансы. Украина неудачно разыграла большинство, а все попытки итальянцев остановил Дьяченко.

Встреча перешла в овертайм 3 на 3. Дополнительное время прошло без голов, хотя Италия смотрелась лучше. Один раз ворота спасла штанга, а в остальном уверенно действовал Дьяченко. И снова буллиты.

В серии буллитов Украина выиграла 1:0, а Дьяченко отразил все попытки соперника.

По итогам двух туров и двух матчей против фаворитов на повышение в классе Украина набрала три очка – вполне позитивный результат, хотя можно было рассчитывать на большее.

30 апреля Украина сыграет против Румынии.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Италия – Украина 2:3 (по буллитам (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 14:37 Денискин (Фадеев, Трахт) – 0:1, 32:21 ди Томасо (Газли, Пьетрониро) – 1:1, 38:49 Захаров (Денискин, Сысак) – 1:2, 44:35 Дзанатта – 2:2

Вратари: Фадани – Дьяченко

Броски: 37 – 19

ИТАЛИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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