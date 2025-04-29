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Хоккей

Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию

Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела второй матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A. Соперником стала сборная Италии, один из фаворитов на повышение в классе.

Италия серьезно готовится к домашней Олимпиаде-2026, а тренером итальянцев является Юкка Ялонен, который привел сборную Финляндии к победе на ОИ-2022.

Встреча завершилась со счетом 3:2 по буллитам в пользу сборной Украины.

Стоит сказать, что у сборной Украины было минимальное количество времени на восстановление после поражения 3:4 по буллитам от Великобритании. Игра завершилась вчера в 18:30, а уже сегодня в 12:30 начался следующий поединок. У Италии было на несколько часов больше для восстановления.

Наставник Дмитрий Христич дал отдохнуть 18-летнему вратарю Александру Левшину и выпустил опытного Богдана Дьяченко.

В первом периоде Италия владела инициативой, а гол забили украинцы. Сборная действовала вторым номером и вполне могла забивать раньше, но Виталий Лялька попал в штангу. Однако под конец 20-минутки Трахт и Фадеев хорошо поборолись в зоне соперника, что позволило Денискину с близкой дистанции переправить шайбу в ворота. В целом, команде удались последние минуты периода, жаль, что подвела реализация.

К сожалению, на старте второго периода арбитры не засчитали гол Украины в большинстве. Денискин сфолил против вратаря за мгновение до броска. При этом арбитр после просмотра видео показал, что засчитал гол, а потом отменил (ошибся жестом). Странный момент, хотя Денискин действительно зацепил итальянского кипера. Жаль, потому что украинцы раскатали красивую комбинацию.

Непростой психологический момент, но после этого Украина сумела отбиться в меньшинстве. Италия все же сравняла и продолжала давить, однако уже под финал периода Украина снова вышла вперед. Нужно отметить настойчивость Захарова, который хорошо поработал за воротами соперника и броском от вратаря сделал счет 2:1.

На старте третьего периода Фадеев перед воротами не использовал грубую ошибку соперника, а в ответ Италия сравняла результат.

До конца основного времени команды больше не забивали, хотя имели свои шансы. Украина неудачно разыграла большинство, а все попытки итальянцев остановил Дьяченко.

Встреча перешла в овертайм 3 на 3. Дополнительное время прошло без голов, хотя Италия смотрелась лучше. Один раз ворота спасла штанга, а в остальном уверенно действовал Дьяченко. И снова буллиты.

В серии буллитов Украина выиграла 1:0, а Дьяченко отразил все попытки соперника.

По итогам двух туров и двух матчей против фаворитов на повышение в классе Украина набрала три очка – вполне позитивный результат, хотя можно было рассчитывать на большее.

30 апреля Украина сыграет против Румынии.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Италия – Украина 2:3 (по буллитам (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 14:37 Денискин (Фадеев, Трахт) – 0:1, 32:21 ди Томасо (Газли, Пьетрониро) – 1:1, 38:49 Захаров (Денискин, Сысак) – 1:2, 44:35 Дзанатта – 2:2

Вратари: Фадани – Дьяченко

Броски: 37 – 19

ИТАЛИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

sport.ua

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