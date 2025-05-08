Тренер сборной Украины объяснил катастрофу с игрой в большинстве на ЧМ

ФХУ

Олег Шафаренко, помощник тренера сборной Украины по хоккею Дмитрия Христича, рассказал, почему команда на чемпионате мира не использовала ни одного из 17 шансов в большинстве, а наставники не меняли бригады реализации.

«Мы не хотели менять те бригады большинства, которые срабатывали раньше. Не хотели их менять и потому, что сочетания были наиграны. Мы два года работаем вместе и постоянно использовали одни и те же бригады большинства. Но практика показала, что на уровне дивизиона 1А все следует делать точнее и быстрее. Если ты хочешь забивать, нужно играть с полной концентрацией и готовностью».

«Больше всего нас огорчила первая бригада большинства. Вторая играла меньше. На уровне дивизиона 1В эти бригады выглядели великолепно. Здесь игроки соперника все ловили на себя. В дивизионе 1А всегда на линии броска возникает чужой игрок».

« Чтобы переигрывать оппонентов, нужно отрабатывать игру в неравных составах до автоматизма», – сказал Шафаренко.

Олег ШАФАРЕНКО: Чтобы выходить в элиту, нужно быть профессиональными

sport.ua