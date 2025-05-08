Чандхок: На Alpine влияют факторы, которых мы не видим

Перестановки в составе Alpine F1 и отставка Оливера Оукса с поста руководителя заводской команды Renault – безусловно, среди главных новостей последних дней.

Карун Чандхок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне один из членов комментаторской бригады телеканала Sky Sports, полагает, что и то, и другое – признаки более серьёзных кризисных явлений, которые сотрясают команду из Энстоуна.

«Что-то явно происходит, и я это чувствую, – сказал Карун, принимая участие в F1 Podcast Show. – Я считаю, что на происходящее в Alpine влияют намного более серьёзные проблемы. Ведь Оукс ушёл из команды не только из-за решения о замене Джека Дуэна на Франко Колапинто.

Он не мог так вот запросто отказаться от возможности быть руководителем одной из десяти команды Формулы 1 – и только из-за решения о том, кто из гонщиков будет пилотировать вторую машину Alpine. Причём, если рассуждать о гоночных способностях Дуэна и Колапинто, то я не вижу между ними особой разницы. Они примерно на одном уровне.

На ситуацию явно влияют ещё какие-то факторы, которых мы просто не видим. У меня пока не было возможности побеседовать с Оуксом, хотя мы знакомы уже довольно давно. Пожалуй, было бы некорректно приставать к нему в тот самый день, когда появились новости о его отставке, но я подозреваю, что за кулисами этих событий идут какие-то серьёзные процессы.

Например, мы знаем, что Оливер привёл в Alpine немало хороших профессионалов, которых знает по работе в его команде Hitech, того же Дэйва Гринвуда, а также ещё нескольких инженеров. Но теперь люди бегут из Alpine: накануне я слышал, что ещё пять человек из их гоночной бригады перешли в Cadillac F1.

По-моему, с 2020 года в Alpine сменилось семь руководителей команд – и всего за пять лет! Всё это явный признак нестабильности…»

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