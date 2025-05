Оклахома набрала 87 очков в первой половине игры с Денвером, установив новый рекорд в плей-офф НБА

Прежний рекорд держался с 2017 года и принадлежал Кливленду

Оклахома-Сити Тандер установила новый рекорд по количеству набранных очков в первой половине встречи в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Тандер во втором матче с Денвером (149:106) в рамках второго раунда плей-офф набрали 87 очков в первой половине игры — 45 очков пришлись на первую четверть, 42 — на вторую.

Оклахома превзошла рекорд Кливленд Кавальерс, который держался с июня 2017 года. Тогда, в игре с Голден Стэйт Уорриорз, он набрал 86 очков в первой половине четвертого матча финальной серии между командами.

Напомним, что Оклахома стала победительницей Западной Конференции в нынешнем сезоне, выиграв 68 из 82-х матчей. В первом раунде плей-офф Тандер не оставили шансов Мемфис Гриззлис, выиграв серию со счетом 4:0.

В серии между Оклахомой и Денвером счет равный — 1:1. Третий матч между командами пройдет на паркете Наггетс в ночь на 10 мая.

THE OKC THUNDER HAVE BROKEN THE NBA PLAYOFF RECORD FOR POINTS IN A FIRST HALF WITH 87! 🤯

SGA and Lu Dort combine for 28 of those points. 🇨🇦 pic.twitter.com/kvHrecMFZ6

— TSN (@TSN_Sports) May 8, 2025