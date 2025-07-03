Британский боксер сделал сенсационный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.
«Дюбуа победит Усика. Все дело в возрасте. Усик – не прирожденный супертяжеловес. Сейчас прекрасное время для Даниэля одержать победу», – отметил Аллен.
Отметим, что Аленн является бывшим спарринг-партнером Александра Усика и Владимира Кличко.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.