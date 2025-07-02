Уимблдон. Радукану неожиданно обыграла чемпионку 2023 года, Паолини не смогла выйти в третий круг

Результаты матчей среды на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Мари Боузкова (Чехия) 7:6(4), 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия) 6:3, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Энн Ли (США) 6:7(5), 6:1, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 14) – Александра Саснович (-) 6:2, 6:4

Солана Сиэрра (Аргентина, LL) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:7(7), 6:2, 6:1

Кристина Букша (Испания) – Донна Векич (Хорватия, 22) 6:1, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) – Лейла Фернандес (Канада, 29) 6:2, 6:3

Мэдисон Кис (США, 6) – Ольга Данилович (Сербия) 6:4, 6:2

Камилла Рахимова (-) – Жасмин Паолини (Италия, 4) 4:6, 6:4, 6:4

Линда Носкова (Чехия, 30) – Ева Лис (Германия) 6:2, 2:6, 6:3

Далма Галфи (Венгрия) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 21) 7:6(7), 6:1

Аманда Анисимова (США, 13) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:4, 6:3

Диан Парри (Франция, Q) – Диана Шнайдер (-, 12) 6:4, 6:1

Сонэй Картэл (Великобритания) – Виктория Томова (Болгария) 6:2, 6:2

Анастасия Павлюченкова (-) – Эшлин Крюгер (США, 31) 7:6(4), 6:4

Наоми Осака (Япония) – Катержина Синякова (Чехия) 6:3, 6:2

Эмма Радукану остановила победную серию Маркеты Вондроушовой, которая перед Уимблдоном выиграла титул WTA 500 в Берлине. Британка также сравняла счет в очных встречах с чешской теннисисткой (2-2), взяв реванш за поражение в феврале на турнире в Абу-Даби. Отметим, что Радукану во второй раз встретилась с Вондроушовой на Уимблдоне – в 2021 году она также победила во втором круге. Дальше Эмма встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Британка уступила в трех предыдущих матчах против лидеров рейтинга (во всех случаях это была Ига Швёнтек).

Солана Сиэрра (№101 WTA) записала в свой актив вторую в карьере победу над соперницей из топ-50 и впервые вышла в третий круг турнира Grand Slam. Аргентинка стала первым “лаки лузером” на Уимблдоне с 2019 года (Лорен Дэвис), которой удалось дойти до третьего круга За место в 1/8 финала Сиэрра будет бороться с Кристиной Букшей, которая ранее также не играла в четвертом круге “мэйджора”.

Далма Галфи (№110 WTA) впервые в карьере обыграла теннисистку, входящую в топ-20 рейтинга, и во второй раз сыграет в третьем круге Уимблдона (2023). Следующей соперницей венгерки будет Аманда Анисимова.

Диан Парри (№118 WTA) во второй раз победила соперницу из топ-20 рейтинга. Впервые француженке это удалось в 2022 на Ролан Гаррос, где она была сильнее на тот момент второй ракетки мира Барборы Крейчиковой. Парри четвертый раз в карьере вышла в третий круг на турнирах Grand Slam и в матче против Сонэй Картэл попробует впервые пробиться в 1/8 финала.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua