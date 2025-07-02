Экклстоун сомневается в шансах Хэмилтона на 8-й титул

С переходом на новый технический регламент в 2026 году многие связывают большие надежды. В том числе и Льюис Хэмилтон, который намерен побороться за восьмой титул. Однако бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун не видит британского гонщика Ferrari в числе претендентов на победу в чемпионате.

Отвечая на вопрос, выиграет ли Льюис ещё один титул, Берни Экколстоун в эфире Sky Sports сказал: «Нет. Я думаю, что в жизни каждого человека есть периоды, когда всё получается и когда не всё получается. Я считаю, что Льюису, когда он побеждал, достаточно повезло, потому что рядом не было серьёзной конкуренции, что несколько упрощало ему жизнь.

Сейчас у нас есть соперники, а когда он выигрывал всё подряд, то не так и много людей могли сместить его с вершины.

Я надеюсь, что он сможет довести дело до конца. Но выиграет ли он ещё один титул – это совсем другая история».

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