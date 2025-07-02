Коко Гауфф – о поражении от Даяны Ястремской на Уимблдоне: “Я не чувствовала, что играю плохо, но она просто постоянно забивала виннеры”

Вторая ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов после поражения от украинки Даяны Ястремской в первом круге Уимблдона



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– Насколько это поражение связано с тем, что трава – не самое подходящее покрытие для вас, и насколько – с тем, что за последние недели после Парижа было просто слишком много всего?

– Думаю, тут сыграло роль и то, и другое. Не знаю… Думаю, ментально я была немного перегружена всем, что произошло после Ролан Гаррос. Мне не хватило времени, чтобы как следует отпраздновать победу и при этом снова настроиться на работу.

Это был мой первый подобный опыт: когда ты выигрываешь турнир, а потом сразу же должен выступать на Уимблдоне. Я определённо поняла, что в следующий раз сделаю по-другому, а что – оставлю как есть.

Но, конечно, Даяна сегодня сыграла очень хорошо. Когда я увидела сетку, сразу поняла, что матч будет сложным. Мы уже встречались на грунте, и, думаю, это покрытие мне больше подходит. Но даже тогда у нас был тяжёлый трёхсетовый матч. Так что я знала, что легко не будет. Шансы у меня были, но… случилось то, что случилось.

– Вы сказала, что уже поняли, что могли бы сделать по-другому. Понятно, что вы только что с корта, но что приходит в голову в первую очередь?

– Думаю, в первую очередь – вопрос, стоит ли мне снова играть в Берлине, если я буду выигрывать Ролан Гаррос. Потому что по сути я провела всего две полноценные тренировки на траве.

Не знаю… Мне кажется, мне не хватило матчевой практики именно на этом покрытии. Это как собрать головоломку. Мне не нравится играть за неделю до “мэйджора”, слишком мало времени на перестройку. Так что, возможно, в будущем лучше будет не Берлин, а, например, Бад Хомбург или Истборн, где чуть позже старт и больше времени на подготовку.

Когда я снова окажусь в такой ситуации, если окажусь, то подойду к ней иначе. Хотя не могу сказать, что только в этом причина. Как я уже говорила, Даяна сегодня сыграла действительно классно. Я не чувствовала, что играю плохо, но она просто постоянно забивала виннеры.

Так что это была совокупность факторов. Но, безусловно, всё началось с первого круга и с того, кто был у меня в соперницах. Когда тебе противостоит кто-то, кто умеет так бить по мячу, это всегда сложно.

Обзор матча Даяна Ястремская – Коко Гауфф на Уимблдоне (ВИДЕО)

– Как вы считаете, есть ли что-то, что можно немного подкорректировать, чтобы чувствовать себя увереннее на траве? Или всегда будет сложно играть против мощных соперниц, которые первыми берут инициативу, особенно в таких условиях, как сегодня, под крышей?

– Однозначно нужно заняться подачей. Когда я хорошо подаю, а сегодня это получалось лишь местами, это действительно добавляет угрозы. Но в целом подача была не на уровне.

Ну и, конечно, мне нужно научиться лучше нейтрализовывать подобную агрессию, самой действовать более решительно. Думаю, это требует некой перестройки моего игрового стиля, а это сложно, потому что, например, на грунте я играю одним стилем в течение шести–восьми недель, сколько длится сезон. Затем я перехожу на хард, и мне не приходится менять слишком многое – лишь немного подстраиваться.

А вот на траве мне реально нужно менять подход. И к моменту, когда я начинаю что-то находить, уже пора играть. Это тяжело. Но я верю, что если смогу внести нужные коррективы, то способна хорошо выступать на Уимблдоне. Я действительно хочу преуспеть здесь. Я не из тех, кто готов списать для себя траву в начале карьеры. Но чтобы добиться успеха, нужно работать и меняться.



– Понимаю, что вы сосредоточены на себе, но в этом году на Уимблдоне уже много сеяных игроков проиграли в первом раунде и у мужчин, и у женщин. вы обращали на это внимание? Как вы думаете, в чем причина: может, жара меняет поведение покрытия? Или это просто совпадение?

– Честно говоря, мне кажется, на Уимблдоне исторически всегда много сенсаций в первом раунде. Это каждый раз обсуждается. Думаю, все дело в очень быстром переходе с грунта, ведь большинство сеяных доходят далеко на Ролан Гаррос, проводят там длинный сезон, а потом сразу нужно адаптироваться к траве.

Как вы и сказали, кто-то играет на турнире перед Уимблдоном, но, например, Джесс (Пегула) выиграла турнир в субботу и ей повезло, что матч на Уимблдоне у нее был только во вторник. А если вы доходите до поздних стадий Ролан Гаррос, вы вынуждены выбирать: либо играть на следующей неделе на траве, либо подождать и сыграть в последний момент. И это всегда непростой выбор.

Кажется, что Карлос (Алькарас) и Новак (Джокович) умеют с этим справляться. Хотя даже у Новака был трудный первый круг. Думаю, всё складывается из множества факторов. Возможно, дело в условиях этого года, но скорее всего причина в резком переходе – именно поэтому этот «Шлем» чаще других начинается с неожиданностей.

– Многие считают, что одна из ваших сильных сторон – умение смотреть на вещи в перспективе, несмотря на возраст. Сейчас вы только что покинули корт после поражения, но можете ли вы немного отстраниться и оценить в целом свое выступление в европейской части сезона?

– Да, я стараюсь мыслить позитивно. Но сразу после матча в раздевалке мне было очень тяжело. Я не люблю проигрывать. Наверное, моя команда и все вокруг скажут мне: “Ты же отлично выступила на Ролан Гаррос, не расстраивайся так сильно” и всё в этом духе.

Но я просто не люблю проигрывать. Мне немного обидно за то, как я сегодня провела матч. Думаю, могла бы сыграть лучше в ключевые моменты, особенно в тай-брейках. После Ролан Гаррос мне казалось, что я сделала выводы и научилась действовать в таких ситуациях.

Конечно, я не собираюсь долго зацикливаться на этом поражении, потому что очень хочу хорошо выступить на US Open. Может, проигрыш в первом круге здесь – это не самое страшное, ведь теперь у меня есть время перезагрузиться.

Но… да, это всё равно очень тяжело (со слезами на глазах).



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