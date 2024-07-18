Гамбург. Зверев уверенно вышел во второй круг, Дардери и Баэс встретятся в 1/4 финала

Результаты матчей третьего игрового дня на турнире ATP 500 в Германии

Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Зверев (Германия, 1) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) 6:2, 6:2

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Максимилиан Мартерер (Германия, WC) 6:0, 6:2

Педро Мартинес (Испания) – Уго Бланше (Франция, Q) 6:4, 0:6, 7:5

Лучано Дардери (Италия, 7) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:3, 2:6, 6:3

Себастиан Баэс (Аргентина, 3) – Душан Лайович (Сербия) 4:6, 7:5, 6:3

Франсиско Серундоло и Педро Мартинес играли друг против друга один раз: в 2022 году аргентинец обыграл соперника в первом круге травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Лучано Дардери и Себастиан Баэс проведут уже четвёртую очную встречу, в том числе третью в этом году. В феврале итальянец был сильнее аргентинского теннисиста в полуфинале турнира ATP 250 в Кордове и в том же месяце Баэс взял реванш у Дардери во втором круге турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе.

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