Скапинцев набрал 11 очков и помог Нью-Йорку обыграть Сакраменто в Летней лиге НБА

Украинский центровой продолжает получать игровую практику в составе Никс

Украинский центровой Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев провел свой третий матч в Летней лиге НБА — он помог своей команде обыграть Сакраменто (106:105).

Скапинцев провел на паркете 17 минут, набрав за это время 11 очков, а также записав в свой актив 5 подборов, 1 ассист и 1 перехват.

Свой следующий матч в Летней лиге НБА Нью-Йорк проведет в ночь с 19 на 20 июля против Детройта.

Скапинцев подписал двусторонний контракт с Никс в декабре прошлого года. В прошлом сезоне украинец лишь дважды выходил на площадку в НБА — он суммарно за два матча сыграл чуть более двух минут, не отличавшись при этом результативными действиями.

Скапинцев – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

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