Гамбург. Киченок и Ниномия сыграют в решающем матче парного разряда

Украинско-японская пара победила в полуфинале турнира WTA в Германии



Гамбург, Германия • 14-20 июля • грунт • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 1) – Моюка Утидзима/Чжэн Сайсай (Япония/Китай, 3) 6:3, 5:7, 10-8

Киченок и Ниномия во втором сете не смогли удержать преимущество, ведя со счетом 5:1 и не реализовав матчбол.

Украинка во второй раз в этом году во второй раз сыграет в решающем матче. В феврале Надежда вместе со своей сестрой Людмилой дошла до финала на турнире WTA 500 в Линце.

Соперницы Киченок и Ниномии определятся в противостоянии Юлия Грабгер/Синья Краус (Австрия) – Анна Бондар/Аранча Рус (Венгрия/Нидлерланды).

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