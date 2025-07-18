Зака Брауна тревожит, что Макс может перейти в Mercedes

Зак Браун признал, что его тревожит перспектива возможного перехода Макса Ферстаппена в Mercedes, и для McLaren будет выгоднее, если четырёхкратный чемпион мира останется в Red Bull Racing.

О переговорах окружения Ферстаппена с Mercedes поговаривают давно, но несмотря на обилие слухов на эту тему убедительных фактов, это подтверждающих, пока нет, есть лишь мнения разных людей, впрочем, достаточно хорошо информированных о том, что происходил в паддоке.

Вот как прокомментировал происходящее исполнительный директор McLaren Racing, принимая участие в подкасте The Sports Agents: «Думаю, команда Mercedes сейчас на подъёме. А вот у Red Bull в настоящее время явные сложности, хотя это вовсе не означает, что они не смогут с этими сложностями разобраться.

Но Макс великолепный гонщик, поэтому, если только допустить мысль о том, что он окажется в Mercedes, то становится довольно некомфортно. Поэтому я бы предпочёл, чтобы он остался в той команде, за которую выступает сейчас. К тому же, по-моему, если Red Bull упустит Макса, для них это станет своего рода бедствием».

Браун сделал такие комментарии на фоне кадровых перестановок в Red Bull Racing, где Кристиан Хорнер лишился всех руководящих постов, а на его место назначен Лоран Мекис, ранее возглавлявший Racing Bulls. По одной из версий, Хорнер был уволен в том числе для того, чтобы создать дополнительные условия, которые могут убедить Макса Ферстаппена остаться в команде.

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