Лиллард вернулся в Портленд, заключив трехлетний контракт на 42 млн долларов

В ближайшие два сезона плеймейкер будет получать деньги не только от Блейзерс, но и от Милуоки

Девятикратный участник Матча всех звезд НБА Дамиан Лиллард заключил трехлетний контракт с Портленд Трэйл Блэйзерс на 42 миллиона долларов.

35-летний Лиллард стал лишь вторым действующим игроком НБА после Леброна Джеймса, у которого в текущем контракте прописан пункт о запрете обмена.

Лиллард выступал за Портленд с 2012-го по 2023-й год, и в последнее время неоднократно контактировал с клубом, обсуждая планы по возобновлению своего с ним сотрудничества.

Милуоки Бакс в начале июля разорвал отношения с Лиллардом и остался должен ему 113 миллионов, которые будет выплачивать частями. Так что ближайшие три года Дамиан будет получать деньги из двух источников — Портленда и Милуоки.

Лиллард порвал левое ахилловое сухожилие в конце апреля и перенес операцию в мае. Тем не менее, Портленд пошел на сделку с баскетболистом, который не сможет играть на протяжении длительного времени.

Ранее Дамиан восемь раз выводил Портленд в плей-офф, включая финал Западной конференции в сезоне-2018/19. Защитник занимает первое место в истории команды по очкам (19 376) и трехочковым броскам (2387) , а также второе по передачам (5151).

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