БК Запорожье подписал капитана молодежной сборной Украины Николайчука

Предыдущие сезоны форвард провел в итальянском Metauro Basket Academy и нидерландском Maastricht Rebels

БК Запорожье подписал капитана молодежной сборной Украины Владислава Николайчука.

20-летний форвард — воспитанник БК Кристалл-Чорткив. Владислав дебютировал в Суперлиге в сезоне-2021/22 в составе Тернополя. После полномасштабного вторжения российской армии Николайчук выступал в итальянском Metauro Basket Academy и нидерландском Maastricht Rebels.

Форвард принимал участие в молодежном Евробаскете-2024 в дивизионе В, по итогам которого сине-желтые вернулись в элитный дивизион. Николайчук на турнире в среднем проводил на площадке 19,4 минуты, и набирал 5,8 очка, 5 подборов и 1,4 передачи.

БК Запорожье занял пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2023/24. В плей-офф команда Валерия Плеханова уступила Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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