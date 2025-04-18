Олимпиакос — Реал, Фенербахче — Париж. Известны все пары 1/4 финала Евролиги-2024/25

Мадридская команда стала последним четвертьфиналистом турнира, обыграв Баварию в Play-In

Мадридский Реал стал последним участником 1/4 финала Евролиги-2024/25, обыграв Баварию в заключительном матче стадии Play-In.

Бланкос уже в первой четверти обеспечили себе преимущество в 16 очков (33:17), реализовав за 10 минут 7 из 8 триочковых. До конца встречи Реал увеличил отрыв до 22 очков — 93:71.

По результатам регулярного чемпионата Евролиги в плей-офф пробились шесть лучших команд: Олимпиакос, Фенербахче, Панатинаикос, Монако, Барселона и Анадолу Эфес.

Еще две путевки в плей-офф были разыграны в Play-In между командами, занявшими 7-10 места, — Реал, Париж, Бавария и Црвена Звезда.

Первая путевка досталась Парижу, который обыграл Реал (81:73). Мадридская команда воспользовалась вторым шансом и победила Баварию.

Пары 1/4 финала Евролиги-2024/25:

Олимпиакос — Реал

Фенербахче — Париж

Панатинаикос — Анадолу Эфес

Монако — Барселона

Первые поединки 1/4 финала запланированы на 22-23 апреля. Четвертьфинальные серии будут длиться до трех побед одного из соперников.

Финал четырех Евролиги-2024/25 пройдет в Абу-Даби 23-25 мая. Действующий победитель турнира — Панатинаикос, обыгравший Реал в прошлогоднем финале.

THE EUROLEAGUE PLAYOFFS ARE SET✅ We begin on Tuesday🍿 pic.twitter.com/Sde5IaDvnR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2025

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