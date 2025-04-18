Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший чемпион мира Майк Тайсон назвал боксера, который обладал самым сильным ударом в истории бокса.

«Я действительно считаю, что я имел очень сильный удар, но у меня также был очень точный удар, я умел попадать в нужные места. Такие ребята, как Джордж Форман, могли ударить в любую точку тела и нокаутировать. У него был самый сильный удар. Но стоит отметить, что многие супертяжи были просто больше меня», – сказал Тайсон.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua