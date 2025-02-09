Владимир КЛИЧКО: «Это мой лучший конкурент»

Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко оценил влияние своего брата Виталия на его боксерскую карьеру.

«Мой брат – это лучший друг, союзник, лучший претендент и конкурент. Мы всегда стремились быть лучшими, и когда у меня были проблемы, я рад, что он находился рядом.

Нам нужны такие союзники, если вы хотите чего-то достичь в жизни. Если вы на вершине и говорите, что достигли всего сами – то это ложь», – сказал Владимир.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий советовал ему завершить карьеру после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году.

sport.ua