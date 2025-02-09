Мик Шумахер мечтает по выходным

После увольнения из Haas F1 имя Мика Шумахера упоминалось в связи с разными командами, но реального предложения в Формуле 1 он так и не получил. Тем не менее, в интервью RTL Мик признался, что по-прежнему верит в мечту…

Мик Шумахер: «Моя мечта остаётся мечтой. Я вспоминаю о ней, когда появляется свободное время и я могу помечтать. И я всё ещё мечтаю вернуться в Формулу 1. Я не чувствую, что сделал всё, что мог в этом чемпионате.

Находясь в машине, я полностью сосредоточен на работе, на борьбе. Я на 100% отдаю себя. Это касается и серии WEC, где я сейчас выступаю – я думаю только о работе, о машине, о результатах – на трассе, на симуляторе, в общении с прессой. А мечтаю я по выходным».

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