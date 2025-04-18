Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Борьба зону Лиги чемпионов в Англии приобретает новые краски. Теперь от АПЛ в следующем сезоне будет пять команд в самом престижном турнире Старого света. А сейчас реально борются за это место семь команд. В том числе и наши сегодняшние соперники.

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Отрыв от третьего "Ньюкасла" до седьмого "Астон Виллы" составляет пять очков. Результат этого противостояния будет влиять на итоговое расписание в турнирной таблице.

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Английская Премьер-лига, 33 тур

19 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Астон Вілла – Ньюкасл Юнайтед Смотреть трансляцию

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