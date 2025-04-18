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Футбол

Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Борьба зону Лиги чемпионов в Англии приобретает новые краски. Теперь от АПЛ в следующем сезоне будет пять команд в самом престижном турнире Старого света. А сейчас реально борются за это место семь команд. В том числе и наши сегодняшние соперники.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Отрыв от третьего "Ньюкасла" до седьмого "Астон Виллы" составляет пять очков. Результат этого противостояния будет влиять на итоговое расписание в турнирной таблице.

    Просмотреть этот матч в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports, доступном на OTT-платформе MEGOGO.

    Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 33 тур

    19 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

    Главный арбитр: Джарред Джиллетт

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Астон Вилла – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Астон Вілла – Ньюкасл Юнайтед Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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