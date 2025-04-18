Изола: У нас пока нет чёткой картины поведения шин

Шинники Pirelli подвели итоги пятничных тренировок, но Марио Изола, руководитель гоночных программ итальянской компании, вынужден был признать, что полного понимания особенностей поведения резины на трассе в Джидде они пока не добились.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «День сложился вполне нормально, если не считать, что под конец второй тренировки на трассе были вывешены красные флаги, из-за чего гонщики не смогли продолжить длинные серии кругов, хотя этот пункт программы пятницы тоже очень важен для оставшейся части уик-энда.

В целом и мы, и команды смогли собрать большой объём информации, и всё-таки, вероятно, у нас пока нет чёткой картины поведения шин на длинных сериях кругов в условиях, которые гонщиков ждут по ходу воскресного Гран При.

Впрочем, на столь скоростной и сложной трассе, как в Джидде, нужно быть готовым к тому, что работа может прерываться.

Насколько мы можем видеть, выбор в пользу более мягких составов резины сказался на общей картине не так уж существенно. Судя по тем нескольким длинным сериям, которые всё-таки удалось провести некоторым командам, чрезмерных признаков гранулирования мы не заметили.

Более того, мы видели, что это явление остаётся на одном и том же уровне от сессии к сессии – следовательно, этот фактор следует учитывать при выборе подхода к резине во время гонки, когда нужно будет контролировать её деградацию.

Если говорить о времени на круге, то деградация была примерно на прошлогоднем уровне или, возможно, чуть выше. Поэтому нет оснований предполагать, что тактика команд существенно изменится. В теории, схемой, которая позволяет преодолеть дистанцию максимально быстро, остаётся вариант с одним пит-стопом.

Вероятно, вариант с двумя остановками в боксах уже более эффективный, чем в прошлом году, но всё-таки недостаточно быстрый, чтобы стать разумной альтернативой».

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