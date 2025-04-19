Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Известный британский супертяжеловес Джо Джойс оценил силу удара объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

«Я помню, когда мы дрались, это было похоже на жалящую силу, это не был настоящий удар.

Я не чувствовал удары, это были как пощечины. Они были очень жалящие, быстрые и острые. Но я думаю, что теперь он набрал больше веса, поэтому они будут сильнее, он умеет нокаутировать», – сказал Джойс.

Джойс известен тем, что в 2020 году нокаутировал нынешнего чемпиона мира Даниэля Дюбуа (КО 10). В 2013 году Александр Усик победил Джойса во время турнира World Series Boxing.

sport.ua