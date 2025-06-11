Флойд Мейвезер назвал сильнейшего боксера, чем Пакьяо и Де Ла Хойя

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Американский боксер Флойд Мейвезер, который на профи-ринге одержал 50 побед и не потерпел ни одного поражения, назвал свои самые тяжелые бои в карьере.

«У меня за карьеру было где-то 5-6 сложных боев. Мне было трудно драться с Котто и Огастесом. Когда речь идет о тяжелых боях, то я в первую очередь вспоминаю этих двоих. С Котто было труднее всего. Он самый сильный соперник, который у меня когда-либо был», – сказал Флойд

Ранее легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса, выделив Холмса.

sport.ua