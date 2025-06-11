Палмер: Ферстаппен не изменит подход к борьбе на трассе

Макс Ферстаппен рискует получить дисквалификацию на один этап, если до 29 июня заработает хотя бы один штрафной балл. Бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер считает, что из-за потенциальной дисквалификации Макс не станет менять подход к борьбе на трассе, но намеренно врезаться в соперников не будет.

Джолион Палмер: «Не думаю, что Макс изменит свой подход к борьбе на трассе. У него всего один способ гоняться, и он от него не откажется. В этом году он выиграл несколько гонок. Будь у Макса другой подход к борьбе на трассе, этих побед, вероятнее всего, не было было. Например, в Имоле он обогнал снаружи первого поворота. Он тот гонщик, который всё ставит на кон.

Макс рискует больше остальных, и я не заметил, чтобы со времен его подход изменился. В Барселоне, очевидно, всё пошло по иному сценарию – это не гонки. Макс потерял хладнокровие, а не неправильно оценил ситуацию на трассе.

Не думаю, что Ферстаппен повторит подобный манёвр, но он продолжит гоняться в своём стиле. Он продолжит действовать на грани фола и каждый раз проверять на прочность границы допустимого».

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