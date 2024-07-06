Юки Цунода: В тренировках возникло много проблем

Юки Цунода вылетел за пределы трассы в самом начале первой сессии свободных заездов Гран При Великобритании. Машина застряла в гравии, и тренировка для Юки на этом закончилась, но во второй он вернулся за руль.

Его напарник по команде RB Даниэль Риккардо отработал обе сессии, показал 19-е время во второй, и заявил, что команда продолжает работать над устранением слабых мест.

Юки Цунода (16-й): «Я не лучшим образом начал первую тренировку и потерял драгоценное время, однако нам удалось собрать много информации во второй сессии. Думаю, мы с командой понимаем, на каких позициях находимся.

Мы не ожидали, что во второй тренировке возникнет столько проблем, но у нас ещё есть время, и я уверен, что мы найдём возможность отыграть несколько десятых и побороться за выход в финал.

Не похоже, что трассы подобного типа с затяжными быстрыми поворотами подходят нашей машине, а соперники прибавили. Они хорошо справляются с работой, но и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы бороться за более высокие результаты».

Даниэль Риккардо (19-й): «Сложный день. Мы нашли ряд объяснений тем сложностям, которые проявились во второй сессии, и были связаны с аэродинамической нагрузкой. Это было неприятно, поскольку, разумеется, ты стараешься сделать всё, что в твоих силах, но в отношении нашего темпа осталась некоторая неопределённость.

В целом, мы работаем над устранением слабых мест и постараемся лучше выступить в субботу. Команда изучит телеметрию и найдёт причину проблем, но я уверен, что в причине нет ничего странного.

В этом году нам придётся тяжело на этой трассе, но мы должны во всём разобраться и подняться на более высокие позиции».

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