Уимблдон. Радукану победила девятую ракетку мира, Наварро и Гауфф поспорят за место в 1/4 финала

На турнире в Великобритании завершился пятый игровой день

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лулу Сунь (Новая Зеландия, Q) – Чжу Линь (Китай) 7:6(4), 7:6(6)

Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Мария Саккари (Греция, 9) 6:2, 6:3

Паула Бадоса (Испания) – Дарья Касаткина (-, 14) 7:6(6), 4:6, 6:4

Донна Векич (Хорватия) – Даяна Ястремская (Украина, 28) 7:6(4), 6:7(3), 6:1

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Бьянка Андрееску (Канада, SR) 7:6(4), 6:1

Мэдисон Кис (США, 12) – Марта Костюк (Украина, 18) 6:4, 6:3

Эмма Наварро (США, 19) – Диана Шнайдер (-) 2:6, 6:3, 6:4

Коко Гауфф (США, 2) – Сонэй Картэл (Великобритания, Q) 6:4, 6:0

Лулу Сунь выиграла шестой матч подряд на Уимблдоне и стала первой представительницей Новой Зеландии, которая вышла в четвёртый круг этого турнира. Напомним, что в предыдущем раунде Сунь была сильнее украинки Юлии Стародубцевой, которая тоже начинала своё выступление здесь с квалификации.

Эмма Радукану (№135) во второй раз обыграла Марию Саккари, с которой встречалась в 2021 году в полуфинале US Open, где выиграла титул. Это вторая победа британки над соперницей из топ-10: в июне она была сильнее Джессики Пегулы (№2) в Истборне.

Жасмин Паолини впервые за четыре участие на Уимблдоне вышла в 1/8 финала. Ранее она проигрывала здесь в первом круге.

Эмма Наварро остановила победную серию Дианы Шнайдер, которая перед выступлением на Уимблдоне выиграла титул WTA 500 в Бад-Гомбурге, где американка проиграла ей в полуфинале.

Коко Гауфф, выйдя в четвёртый круг, повторила свой лучший результат на Уимблдоне, который показывала в 2019 и 2021 годах. Дальше американка встретится с Эммой Наварро, которую обыграла на старте сезона на турнире WTA 250 в Окленде.

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