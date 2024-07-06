Мартинес: Игроки показали ценности португальского футбола. Вперед можно смотреть с гордостью

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Роберто Мартинес пообщался с прессой после матча.

“Грустный момент, футболисты боролись. Они сделали все, что мы отрабатывали. Они показали ценности португальского футбола. Болельщики заслуживали того, чтобы отпраздновать, но мы не справились. Отдали все силы.

Мы хорошо показывали себя, владея мячом, хорошо оборонялись, используя персональную опеку, создали немало моментов. Но дело было в том, что мы не забили. Сегодня серия пенальти сложилась не в нашу пользу".