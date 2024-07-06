«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер звездного британского хевивейтера Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Думаю, что Усик является явным фаворитом. Но первый бой забрал очень много здоровья у обоих боксеров. Обоих буквально тащили их партнеры в раздевалки после боя. Тайсону сильно досталось, особенно в девятом раунде, когда Усик едва не нокаутировал его. Никто не знает, что будет в реванше, конечно, Усик может победить снова, но шансы есть и у Тайсона», – сказал Хирн.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua