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Футбол

4 очка от зоны Лиги чемпионов. Лечче – Рома 0:1. Обзор матча

4 очка от зоны Лиги чемпионов. Лечче – Рома 0:1. Обзор матча

    • В первом тайме "джаллоросси" не хватало точности – из восьми ударов только один попал в створ. После перерыва хозяева выглядели в атаке гораздо активнее, но "капитолини" отличились дважды. Впрочем, один гол отменили (офсайд).

    "Салентийцы" остаются 16-ми (25 баллов) и 6 апреля будут принимать "Венецию". Подопечные Раньери поднялись на 6 позицию (52 пункта) и впереди домашняя встреча против "Ювентуса".

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    • Смотрите обзор матча 30 тура Серии А

    Лечче. Стадио Виа дель Маре

    Лечче – Рома 0:1

    Гол: Довбик, 80

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