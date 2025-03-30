Хюлкенберг: Когда станем командой Audi, прессинг усилится

Нико Хюлкенберг выступал за Sauber в 2013 году и вот теперь, спустя 12 лет, вернулся в Хинвил, потому что в его услугах заинтересована компания Audi, реализующая на базе швейцарской команды свой заводской проект.

Опытному немцу удалось занять 7-е место в Австралии – благодаря тому, что он спокойно и расчётливо действовал в сложных условиях переменчивой погоды. Нико сразу заработал для команды больше очков, чем было на её счету по итогам прошлого сезона.

«Если честно, новых лиц в команде больше, чем знакомых! – рассказал Нико в интервью официальному сайту чемпионата. – На базе в Хинвиле есть и несколько ветеранов, которые работали и в 2013-м, но состав гоночной бригады в значительной степени изменился, здесь в основном работают новые люди.

Зимой у нас было много дел, мы старались как можно лучше подготовиться, но я скорее практик, поэтому просто рад, что вернулся за руль машины и занялся настоящим делом. Пока мы в самом начале пути, так что работа продолжается. Вообще-то фразу эту можно считать нашим девизом!..

Сейчас у нас такая машина, какая есть, у неё есть ряд хороших качеств, но она не лишена недостатков, поэтому сейчас задача в том, чтобы полностью во всём разобраться. Пока идёт лишь стадия адаптации к C45, я стараюсь найти подход к машине. Она новая, команда тоже новая, и этот процесс всегда требует времени и усилий, необходимо провести очень детальную работу, что невозможно осуществить за один день.

Причём это не получится сделать на теоретическому уровне – только в процессе пилотирования, и работа уже началась. Посмотрим, продолжим ли мы улыбаться после нескольких первых гонок, или придётся хмурить брови. Но пока мы сосредоточены на тех задачах, которые в состоянии решить – это сейчас важнее всего. Поэтому мы просто стараемся использовать все имеющиеся возможности, чтобы раскрыть потенциал машины.

Разумеется, я очень рад за всю команду, ведь в Мельбурне мы смогли заработать очки. Условия были сложными, но нам удалось избежать неприятностей и показать максимально возможный результат. Надо отдать должное команде – в нужный момент в плане тактики был сделан правильный выбор, и это помогло нам занять 7-е место.

С Маттиа Бинотто, руководителем команды, у нас складываются очень хорошие рабочие отношения, мы очень продуктивно сотрудничаем. Похоже, он по-настоящему быстро реагирует на всё, что происходит с командой, мы постоянно общаемся, и пока мне всё нравится.

Разумеется, к команде скоро присоединится Джонатан Уитли, а у него огромный опыт и обширные знания. Он работал в одной из самых успешных команд современной Формулы 1, и я уверен, что он сможет предложить немало интересных идей, которые помогут команде добиться более высоких результатов.

В последнее время в Sauber приходит немало новых специалистов, в том числе инженеров, и мы продолжаем интенсивный процесс найма сотрудников. Мне представляется, что новые силы смогут создать очень позитивный настрой, позитивную атмосферу».

Подготовка к 2026 году, когда команда получит статус заводской, идёт по нескольким направлениям: на базе Sauber в Хинвиле под руководством технического директора Джеймса Ки идёт разработка нового шасси; силами Audi Motorsport в немецком Нойбурге продолжается создание собственной силовой установки, но также в Великобритании вскоре откроется «Технологический центр».

«Благодаря всей этой работе 2025 год станет переходным, когда все познакомятся друг с другом и наладят взаимопонимание, – продолжил Нико. – Тем не менее, уже по ходу этого чемпионата мы хотим добиться улучшений. Мы к этому стремимся в преддверии следующего года, когда станем официальной заводской командой Audi, и прессинг усилится.

Сейчас мы прежде всего закладываем основы, работаем на “нулевом цикле”, т.е. готовимся к тому, что нас ждёт в следующие пару лет. Поэтому сейчас важен каждый день и каждый шаг, сделанный в этом направлении…

Если говорить обо мне, то я просто получаю удовольствие от работы и рад, что имею отношение к этому проекту. Хочу внести в него свой вклад, и меня радует, что я могу помочь команде, и стараюсь для этого применить весь свой опыт».

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