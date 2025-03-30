У Ломаченко возникли серьезные проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный боксерский промоутер, глава организации Top Rank Боб Арум высказался о будущем чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко.

«Будущее Ломаченко? Честно говоря, без понятия, что будет дальше. Насколько я знаю, у него серьезные проблемы со спиной. Если со спиной у него будет все в порядке, он вернется, если нет – то мы Ломаченко больше его не увидим», – сказал Арум.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua