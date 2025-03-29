Майами. Пегула проиграла третий финал подряд против Соболенко

Джессика Пегула не смогла выиграть титул на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Арина Соболенко (-, 1) – Джессика Пегула (США, 4) 7:5, 6:2

Джессика Пегула потерпела седьмое поражение в девяти матчах против Соболенко, в том числе третье подряд. Их предыдущие две встречи состоялись в прошлом году в финалах на турнире WTA 1000 в Цинциннати и на US Open.

Сегодня Пегула провела 17-й финал в карьере, в котором боролась за свой восьмой трофей. На турнирах WTA 1000 это был седьмой решающий матч для Джессики. В её активе три титула на соревнованиях такого уровня.

Напомним, что в этом году Джессика Пегула сыграла в финале турнира WTA 500 в Аделаиде и победила на турнире WTA 250 в Остине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua