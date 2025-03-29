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Футбол

Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    • Илья Забарный во второй раз в сезоне встретится против "Манчестер Сити". Его команда в ноябре обыграла "горожан" со счетом 2:1. В этот раз они сыграют в матче на вылет: в полуфинал пройдет самый сильный.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире этот матч покажет Setanta Sports. Время начала – в воскресенье в 18:30 по киевскому времени.

    Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

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    Кубок Англии, 1/8 финала

    30 марта, 18:30. "Виталити" (Борнмут)

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    В эфире

    Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Трансляція матчу Борнмут – Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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