Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Илья Забарный во второй раз в сезоне встретится против "Манчестер Сити". Его команда в ноябре обыграла "горожан" со счетом 2:1. В этот раз они сыграют в матче на вылет: в полуфинал пройдет самый сильный.
В прямом эфире этот матч покажет Setanta Sports. Время начала – в воскресенье в 18:30 по киевскому времени.
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Кубок Англии, 1/8 финала
30 марта, 18:30. "Виталити" (Борнмут)
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Борнмут – Манчестер Сіті Смотреть трансляцию
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