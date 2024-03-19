Шахтер готов судиться с Тоттенгэмом

>

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Шахтер готов судиться с лондонским клубом, если Тоттенхэм не выплатит финансовую компенсацию за экс-игрока «горняков».

Слово функционера «горняков» приводит американское издание ESPN.

«Когда вы получаете игрока бесплатно, а он стоит 20 миллионов евро это что-то значит. Это значит, что мы развивали и инвестировали в этого футболиста. Вы должны уважать нашу работу.

< Для меня 20-30 процентов были бы справедливой ценой.Если потребуется, мы подадим на "Тоттенхэм" в суд. Но я обращаюсь к председателю совета директоров, потому что верю, что он протянет руку помощи и поддержит нас.

У нас в стране война, и они должны обратить на это внимание Когда в нашей стране началась война, весь демократический мир поддержал нас.

Мы пойдем в суд и сделаем все возможное, чтобы получить какую-то компенсацию , потому что мы вкладываем большие деньги в игроков и не можем допустить такой ситуации», — сказал Палкин.