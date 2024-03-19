Шахтер готов судиться с Тоттенгэмом

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Шахтер готов судиться с лондонским клубом, если Тоттенхэм не выплатит финансовую компенсацию за экс-игрока «горняков».
Слово функционера «горняков» приводит американское издание ESPN.
«Когда вы получаете игрока бесплатно, а он стоит 20 миллионов евро это что-то значит. Это значит, что мы развивали и инвестировали в этого футболиста. Вы должны уважать нашу работу.
< Для меня 20-30 процентов были бы справедливой ценой.Если потребуется, мы подадим на "Тоттенхэм" в суд. Но я обращаюсь к председателю совета директоров, потому что верю, что он протянет руку помощи и поддержит нас.
У нас в стране война, и они должны обратить на это внимание Когда в нашей стране началась война, весь демократический мир поддержал нас.
Мы пойдем в суд и сделаем все возможное, чтобы получить какую-то компенсацию , потому что мы вкладываем большие деньги в игроков и не можем допустить такой ситуации», — сказал Палкин.
Манор Соломон перешел в Шахтере в 2019 году. Израильтянин отыграл за горняков 106 матчей и забил 22 гола.
Отметим, что осенью прошлого года была информация, что Шахтер все-таки получит компенсацию за Соломона.
Напомним, что ФИФА приняла правило согласно которому футболисты-легионеры клубов УПЛ имели право приостанавливать свои контракты на сезон-2022/23 из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.